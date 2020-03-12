Bloomberg: у России есть преимущества в «нефтяной войне»
Финансовые эксперты пояснили агентству Bloomberg, что Россия может стать единственным производителем нефти с устойчивой экономикой при цене 15-20 долларов за баррель. Об этом сообщил сайт Daily Storm.
В беседе с изданием аналитики Bank of America и Raiffeisenbank уточнили, что Россия обладает гибкой налоговой системой и низкой стоимость производства. При этом преимуществами также стали развитая инфраструктура и плавающий курс государственной валюты.
Эксперты обратили внимание на то, что предприниматели в России часто получают прибыль американской валютой, а средства на производство выделяют в рублях. Это помогает инвестировать, когда зарубежные коллеги уменьшают расходы.