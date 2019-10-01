Bloomberg: США согласовали продажу комплексов Javelin Украине

США провели испытание «убийцы» русских солдат Подробнее

Киеву передадут 150 противотанковые ракеты и две дополнительные ракетно-пусковые установки. Решение прошло одобрение в Госдепе и Конгрессе США. Официально об этом будет объявлено вечером во вторник.

Ранее Владимир Зеленский заверил своего американского коллегу Дональда Трампа, что Украина готова покупать у США еще больше противотанковых комплексов Javelin.

В 2017 году именно администрация Трампа впервые согласилась продать Киеву Javelin. Барак Обама несмотря на неоднократные просьбы Украины, отказывалась это делать.