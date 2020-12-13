По информации издания, строительство двух параллельных участков подводного трубопровода продолжилось в водах Германии 11 декабря. Завершение последней части проекта приведет к ухудшению и без того напряженных дипломатических отношений европейской страны с США. Работы были приостановлены год назад из-за американских санкций. Сейчас Вашингтон планирует ввести новые ограничения против «Северного потока — 2».

Власти США опасаются, что трубопровод даст России возможность оказывать «слишком много влияния» на Европу. Кроме того, страна лишится доли на рынке сжиженного природного газа, отмечает издание. Несмотря на все опасения и усилия США, судно «Фортуна» уже занимается прокладкой участка газопровода, который составит 2,6 километра. Германия же сейчас ищет способы защитить свой участок проекта от санкций.

«Германия должна подготовиться к жесткой конфронтации, чтобы защитить свои интересы в этом проекте, который позволит увеличить поставки природного газа из России», — отметил зампредседателя фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених.

Ранее глава австрийской компании OMV Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода в водах Германии завершат до конца 2020 года.