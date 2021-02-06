Автор статьи рассказал, что в августе новость об изобретении российской вакцины вызвала скептическую реакцию во всем мире. Теперь же ситуация изменилась, а препарат можно назвать крупнейшим научным прорывом с советских времен.

«Страны выстраиваются в очередь за поставками „Спутника V“ после публикации исследования журнала The Lancet, в котором говорится, что российская вакцина защищает от смертельного вируса примерно на том же уровне, что препараты США и Европы, и гораздо эффективнее, чем китайские конкуренты», — написало агентство.

Препарат одобрен для использования как минимум в 19 странах. В их числе Венгрия, а в Бразилии и Индии этот вопрос находится на рассмотрении.

В России все желающие привиться от коронавируса смогут сделать это до июня. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.