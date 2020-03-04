Bloomberg сообщил о поручении Мишустина наладить связи России с ОЭСР

Собеседники агентства отмечают, что председатель правительства поручил проработать план по воссозданию связей и даже «перезапуску усилий России по присоединению» ОЭСР. О приостановке всякой активности в этом направлении было объявлено в марте 2014 года.

В сообщении подчеркивается, что такое поручение говорит о стремлении «правительства развить отношения с Западом и улучшить деловой климат».

В материале указано, что в Минэкономразвития изданию сообщили, что Россия продолжит углублять сотрудничество с ОЭСР, однако поднятие вопроса о возобновлении переговоров о присоединении должно исходить от самой организации и ее членов, так как именно ОЭСР ранее приостановила этот процесс.

В пресс-службе правительства сообщили, что рассматривают возможность сотрудничества с ОЭСР, пишет РИА «Новости».

В декабре 2019 года Мишустин, находясь в то время в должности руководителя ФНС России, провел пленарное заседание Сообщества цифровой трансформации налоговых органов в штаб-квартире ОЭСР в Париже.

Тогда Мишустин отмечал, что благодаря цифровой трансформации экономическую деятельность внутри стран можно будет вести прозрачно и без отчетностей.