Bloomberg сообщил о прибытии 7 тысяч российских военных к границе с Украиной

Еще семь тысяч российских военнослужащих прибыли на границу с Украиной, несмотря на заявление России об отводе войск. Об этом написало американское агентство Bloomberg.

По информации агентства, в регионе до прибытия новых войск находились 100 тысяч российских военных. При этом американские журналисты не приводят никаких доказательств своих утверждений.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия вопреки своим заявлениям наращивает военное присутствие на украинской границе. Такой позиции придерживается и глава военной разведки Великобритании генерал Джим Хокенхалл. Об этом написала «Газета.ru».

При этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 15 февраля сообщил, что Вооруженные силы России закончили часть учений. В частности, проверку завершили войска Западного и Южного военных округов, они возвращаются в свои гарнизоны.