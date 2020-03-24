Bloomberg: Саудовская Аравия столкнется с финансовым упадком

«Нынешняя ценовая война на нефтяных рынках лишь ускорит приближение того момента, когда неустойчивой природе экономик стран Персидского залива будет предъявлен жестокий счет», — отметил журналист.

Фиклинг изучил данные Международного валютного фонда за 2019 год. По ним он предсказал сокращение международных резервов Саудовской Аравии. Автор статьи предположил, что падение достигнет пятимесячных расходов на импорт в 2024 году, если стоимость нефти останется в диапазоне от 50 до 55 долларов за баррель.

По словам Фиклинга, в таком случае стране следует подготовиться к «невероятному кризису» и отказу от фиксированного курса доллара.

Однако если цена за нефть будет составлять 20 долларов за баррель, то Саудовская Аравия потеряет все деньги к 2027 году. Государствам Персидского залива важно сохранять высокую стоимость нефти.

«Монархии Персидского залива смогли оседлать впечатляющую волну богатства и удержаться в течение примерно последнего полстолетия, однако любая волна в конечном счете разбивается. Будущие поколения уже никогда не увидят того богатства, которым сегодня располагают страны Персидского залива», — заключил журналист.