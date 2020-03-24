    24 марта 2020, 09:52

    Bloomberg: Саудовская Аравия столкнется с финансовым упадком

    Ольга Ситникова

    Колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг заявил, что скоро в Саудовской Аравии и остальных странах Персидского залива наступит серьезный кризис. Об этом сообщила газета «Известия».

    «Нынешняя ценовая война на нефтяных рынках лишь ускорит приближение того момента, когда неустойчивой природе экономик стран Персидского залива будет предъявлен жестокий счет», — отметил журналист.

    Фиклинг изучил данные Международного валютного фонда за 2019 год. По ним он предсказал сокращение международных резервов Саудовской Аравии. Автор статьи предположил, что падение достигнет пятимесячных расходов на импорт в 2024 году, если стоимость нефти останется в диапазоне от 50 до 55 долларов за баррель.

    По словам Фиклинга, в таком случае стране следует подготовиться к «невероятному кризису» и отказу от фиксированного курса доллара.

    Однако если цена за нефть будет составлять 20 долларов за баррель, то Саудовская Аравия потеряет все деньги к 2027 году. Государствам Персидского залива важно сохранять высокую стоимость нефти.

    «Монархии Персидского залива смогли оседлать впечатляющую волну богатства и удержаться в течение примерно последнего полстолетия, однако любая волна в конечном счете разбивается. Будущие поколения уже никогда не увидят того богатства, которым сегодня располагают страны Персидского залива», — заключил журналист.