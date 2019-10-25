  • Bloomberg: руководство Google обвинили в слежке его же сотрудники

    25 октября 2019, 00:47

    Светлана Степанова

    Сотрудники корпорации Google составили заявление, в котором обвинили администрацию компании в слежке за их действиями. Якобы это было реализовано при помощи специального расширения для браузера. Подробности опубликовало агентство Bloomberg.
    Bloomberg: руководство Google обвинили в слежке его же сотрудники

    Работающие в Google люди сообщили, что несколько недель назад в их офисных браузерах появилось расширение, автоматически отправляющее данные о создании некоторых событий в календаре. Программный код фиксировал те случаи, когда в мероприятии должно быть задействовано более сотни человек.

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    Сотрудники Google убеждены: таким способом администрация намеревалась отслеживать их попытки обсуждения трудового права и организации протестов.

    «Это попытка руководства незамедлительно узнавать об организаторских попытках сотрудников», — написали они свое объяснение.

    Bloomberg сообщило, что руководство Google с обвинениями не согласно.

    «Утверждения об операциях и целях этого расширения являются абсолютно ложными», — отметили там.

    Представитель компании пояснил, что расширение всплывающим на экране сообщением привлекает внимание на автоматическое появление в календаре мероприятия, где участвуют больше сотни людей. Информация личного характера, по словам руководства Google, не сохраняется.