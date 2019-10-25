Bloomberg: руководство Google обвинили в слежке его же сотрудники

Работающие в Google люди сообщили, что несколько недель назад в их офисных браузерах появилось расширение, автоматически отправляющее данные о создании некоторых событий в календаре. Программный код фиксировал те случаи, когда в мероприятии должно быть задействовано более сотни человек.

Компанию Apple заподозрили в передаче пользовательских данных в Китай Подробнее

Сотрудники Google убеждены: таким способом администрация намеревалась отслеживать их попытки обсуждения трудового права и организации протестов.

«Это попытка руководства незамедлительно узнавать об организаторских попытках сотрудников», — написали они свое объяснение.

Bloomberg сообщило, что руководство Google с обвинениями не согласно.

«Утверждения об операциях и целях этого расширения являются абсолютно ложными», — отметили там.

Представитель компании пояснил, что расширение всплывающим на экране сообщением привлекает внимание на автоматическое появление в календаре мероприятия, где участвуют больше сотни людей. Информация личного характера, по словам руководства Google, не сохраняется.