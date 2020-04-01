Bloomberg: разведка США сообщила о заниженных Китаем данных о COVID-19

Собеседники агентства, которые ознакомились с докладом, сообщили, что очевидно, что в Китае намерено предоставляли неполные данные как по заразившимся COVID-19, так и по смертельным случаям.

При этом в материале указывается, что доклад носит секретный характер, поэтому собеседники отказались детализировать его содержание. Собеседники агентства, пожелавшие остаться анонимными, добавили, что в администрацию США доклад был передан на прошлой неделе.

В материале указывается, что пока агентству не удалось получить комментарии по этому вопросу у службы по связям с общественностью Белого дома и у посольства Китая в Вашингтоне.

На информации сегодняшний день, США лидирует по количеству людей с коронавирусом. Около 190 тысяч случаев заражения зафиксировано в Америке. Больше всего в Нью-Йорке. Более четырех тысяч человек погибли от вируса. Опасное заболевание прижилось в первую очередь на Западном побережье Штатов: в Калифорнии, Нью-Йорке и Вашингтоне.

Россия предложила США помощь в борьбе с COVID-19 в виде медицинской техники и средств защиты.