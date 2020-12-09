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    09 декабря 2020, 12:18

    Bloomberg раскрыл планы команды Байдена по санкциям США

    Наза Салех Захи

    Будущая администрация Джозефа Байдена, который побеждает на выборах президента Соединенных Штатов, собирается пересмотреть санкционную политику Минфина США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным источников, вопросом займется Адевале Адейемо. Байден выдвинул его на должность заместителя министра финансов. Адейемо проверит работу Управления контртеррористической и финансовой разведки (TFI). Это подразделение Минфина США, которое отвечает за санкции.

    При действующем президенте Дональде Трампе Штаты ввели большое число санкций в отношении людей, компаний и нефтяных танкеров, связанных с Россией, Китаем, Ираном, Северной Кореей. Зачастую эти ограничения имели односторонний характер.

    Команда Байдена полагает, что подход предыдущего американского лидера сбил с толку как сторонников, так и противников США. По мнению источников, санкции эффективны тогда, когда осуществляются на многосторонней основе.

    При этом сам Байден о планах относительно санкций говорит с осторожностью. Однако агентство отметило, что выдвинутые им на разные посты в администрации кандидатуры говорят о том, что ограничения останутся важной составляющей американской политики.

    Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января 2021 года. СМИ предположили, что Трамп не будет присутствовать на мероприятии.