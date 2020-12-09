Bloomberg раскрыл планы команды Байдена по санкциям США

По данным источников, вопросом займется Адевале Адейемо. Байден выдвинул его на должность заместителя министра финансов. Адейемо проверит работу Управления контртеррористической и финансовой разведки (TFI). Это подразделение Минфина США, которое отвечает за санкции.

При действующем президенте Дональде Трампе Штаты ввели большое число санкций в отношении людей, компаний и нефтяных танкеров, связанных с Россией, Китаем, Ираном, Северной Кореей. Зачастую эти ограничения имели односторонний характер.

Команда Байдена полагает, что подход предыдущего американского лидера сбил с толку как сторонников, так и противников США. По мнению источников, санкции эффективны тогда, когда осуществляются на многосторонней основе.

При этом сам Байден о планах относительно санкций говорит с осторожностью. Однако агентство отметило, что выдвинутые им на разные посты в администрации кандидатуры говорят о том, что ограничения останутся важной составляющей американской политики.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января 2021 года. СМИ предположили, что Трамп не будет присутствовать на мероприятии.