Преемник канцлера Германии Ангелы Меркель должен будет взять на себя роль моста между Россией и Западом. Уход нынешнего лидера страны приведет к изменению баланса сил на континенте, сообщила финансовая компания Bloomberg.

По мнению специалистов, современный мир больше стал напоминать типичную картину XIX века с соперничеством великих держав, определяющих ход истории. Это станет первым вызовом для новой главы Германии, написал «ПолитЭксперт».

«Теперь вопрос заключается в том, готов ли следующий канцлер создать уровень глобальной ответственности, который соответствует доминирующей силе Европы. Дать ответ придется одному из множества кандидатов, относительно непроверенных в международной сфере», — отметили эксперты.

Они напомнили, что Меркель не один раз высказывалась в пользу сохранения открытых линий связи с Россией. Помимо прочего, президент РФ Владимир Путин поддерживает с ней диалог. Тому, кто займет пост лидера Германии, придется взять на себя важную роль в налаживании связей с Россией «в один из самых сложных периодов со времен холодной войны».