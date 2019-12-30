Bloomberg предупредил население США об ожирении к 2030 году

«Проблема ожирения в Америке гораздо серьезнее, чем кажется», — подчеркнули авторы материала.

Исследователи предположили, что через 10 лет около четверти американцам диагностируют «тяжелую форму ожирения». Такая опасность связана с малоподвижным образом жизни и популярностью сладостей и фастфуда. По оценкам журналистов, в Соединенных Штатах здоровое питание часто считают непозволительной роскошью.

Ожирение может вызвать сердечно-сосудистые заболевания и диабет. В настоящее время от лишнего веса страдают примерно 40 процентов жителей США.

Ранее ученые Национального института по проблемам старения в США выяснили, что прерывистое голодание улучшает умственные способности человека и увеличивает продолжительность жизни.