Bloomberg оценило темпы восстановления экономики России

Экономика России в четвертом квартале 2020 года продолжила свое восстановление после спада, который был вызван последствиями пандемии коронавируса.

Как отметило агентство Bloomberg, восстановление российской экономики связано с решением властей страны не вводить еще раз общенациональный карантин. Как подчеркивается в материале, относительно мягкие ограничения во время пандемии способствовали тому, что коронавирус не так сильно ударил по ВВП России.

Эксперт агентства по экономическим вопросам Скотт Джонсон также отметил, что восстановление российской экономики после удивительно небольшого падения в прошлом году набирает ход. Его подпитывают замедление пандемии, прогресс вакцинации и высокие цены на нефть, объяснил эксперт. ВВП России, по мнению Джонсона, может вернуться к докризисным показателям уже к четвертому кварталу 2021 года.

В России решили не вводить второй локдаун, чтобы уберечь от удара и население, и экономику. Власти страны оценили ситуацию и сочли, что последствия от еще одного периода самоизоляции будут негативными, объяснила в марте вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что правительство РФ «прекрасно оценивало ситуацию» и то, чего ждать в случае «закрытия».