Bloomberg оштрафуют за фейковую информацию о строительной компании

Bloomberg признали информацию фейковой, однако акции на тот момент уже упали на 20%. Поэтому французские власти наложили штраф в размере 5,5 миллиона долларов.

По информации «Экономики сегодня», член Общественной палаты РФ Илья Ремесло назвал проблему актуальной и для России. Он подчеркнул, что Bloomberg часто критикует Россию.

Ремесло обратил внимание на то, что оценить экономический ущерб от ложной информации сложно, но наказание должно быть.

«Безусловно, ответственность за фейки должна присутствовать, если они ведут к столь тяжелым последствиям, которые доказаны независимым заключением. Речь идет о снижении рыночной стоимости компании, то есть о причинении прямых убытков», — заявил Ремесло.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заметил, что «закон о блокировке фейковых новостей неоднозначный и очень спорный». По его мнению, перспективы такого закона «во французском Сенате выглядят смутно».