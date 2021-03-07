Bloomberg: Низкие темпы вакцинации скажутся на экономике ЕС

Евросоюз может потерять до 100 миллиардов евро из-за низких темпов вакцинации от коронавируса. «Вялые» темпы могут отсрочить восстановление экономики ЕС и возобновление работы бизнеса, сообщило агентство Bloomberg.

«По расчетам Bloomberg Economics, задержка открытия [бизнеса] на один-два месяца может стоить экономике ЕС от €50 до 100 млрд», — говорится в материале.

В соответствии с прогнозом исследовательской компании Airfinity, заключение новых контрактов на поставку вакцин и наращивание производства препаратов позволит странам Евросоюза вакцинировать 75% взрослого населения к концу августа 2021 года.

Но даже при таком сценарии ЕС упустит второй туристический сезон подряд. Стратег Bank of America Атанасиос Вамвакидис отметил, что это является серьезным риском.

Политика вакцинации людей от коронавируса может привести к крушению Евросоюза. Из-за хаоса с поставками препаратов стали звучать призывы использовать российский «Спутник V». Об этом заявил журналист британской газеты Daily Mail. Читатели издания написали, что ситуация с прививками говорит о недееспособности ЕС.