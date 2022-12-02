Мир 02 декабря 2022, 09:36 Bloomberg назвал причину повышения цен на газ в Европе Bloomberg: арктический антициклон привел к увеличению цен на газ в Европе Unsplash

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Жители Европы столкнулись с ухудшением погоды и ростом цен на газ. По данным журналиста Bloomberg Жозефины Фокуль, в этом виноват арктический антициклон.

Она отметила, что текущие погодные условия спровоцировали усиление конкуренции за топливо между Европой и Азией. В итоге это привело к повышению цен на газ.

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«Объединение холодных фронтов в Азии и Европе может усилить конкуренцию за сжиженный природный газ», — сказала автор материала.

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По словам Фокуль, резкое снижение температуры спровоцирует скачок спроса на газ. Также она отметила, что особое внимание будут уделять СПГ. Этим видом топлива в ЕС пытаются заменить российские энергоносители. Помимо Европы, газ нужен и азиатским странам. Этот фактор также ведет к увеличению цен на газ.

Фокуль предположила, что проблема увеличения цены на газ затронет не только материковую Европу и Центральную Азию. Топливо для обогрева помещений понадобится и жителям северных регионов — Скандинавии и Англии.