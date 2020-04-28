Bloomberg: мир столкнулся с дефицитом российской пшеницы
Журналисты Bloomberg подчеркнули, что мир может остаться без российской пшеницы. По их словам, из-за пандемии Россия перестала производить экспорт. Об этом сообщила «Газета.ru».
В агентстве уточнили, что отечественное Министерство сельского хозяйства приостановило вывоз зерна за границу до 1 июля.
«Помимо высокого спроса со стороны импортеров, слабый рубль делает российское зерно привлекательным», — пояснили специалисты.
Авторы издания заметили, что другие страны приняли аналогичное решение. Такой расклад дел «грозит изменениями в глобальной торговле и вызывает обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и повышения цен».