Bloomberg: мир столкнулся с дефицитом российской пшеницы

В агентстве уточнили, что отечественное Министерство сельского хозяйства приостановило вывоз зерна за границу до 1 июля.

«Помимо высокого спроса со стороны импортеров, слабый рубль делает российское зерно привлекательным», — пояснили специалисты.

Авторы издания заметили, что другие страны приняли аналогичное решение. Такой расклад дел «грозит изменениями в глобальной торговле и вызывает обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и повышения цен».