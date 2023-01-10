Мир 10 января 2023, 05:47 Bloomberg: Кувейт повысит поставки топлива в Европу Bloomberg: власти Кувейта решили увеличить количество поставок топлива в Европу в пять раз

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Кувейт планирует значительно увеличить число поставок дизельного топлива в Европу в 2023 году. Количество возрастет в пять раз в сравнении с предыдущими показателями. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Ежедневно страна планирует поставлять 50 тысяч баррелей, что составит 2,5 миллиона тонн. Данный показатель превышает в пять раз значение 2022 года.

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Кувейт также рассчитывает вдвое повысить продажи авиационного топлива, до пяти миллионов тонн, написал RT.

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