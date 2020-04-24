Bloomberg: Италия влезет в огромные долги из-за коронавируса

Италии предрекли новые долги. Страна может стать самой закредитованной в еврозоне из-за коронавируса и связанных с ним бюджетных трат. Сейчас в бюджет государства хотят внести поправки.

Правительство намерено увеличить его дефицит, уточнило агентство Bloomberg. По итогам 2020 года он может достигнуть 10,4% ВПП. В правилах Евросоюза указано, что максимально допустимый уровень не должен превышать 3%.

Если итальянский парламент одобрит увеличение бюджета, то вслед за этим придется наращивать госдолг. Этот показатель тоже сильно превышает установленные нормы: вместо положенных 60% речь идет о более чем 134,8% ВВП.

Проблема со слишком большим дефицитом уже возникала в 2018 году. Возник конфликт, и руководство ЕС пригрозило наложить санкции. Избирателям обещали повышенные расходы на соцнужды, хотя многое выполнить было невозможно при условии сохранения допустимого уровня дефицита.

Эксперты полагают, что ВВП Италии по итогам 2020 года снизится на 8%. Сейчас страна является самым крупным очагом заражения в Европе. По данным Университета Хопкинса, в ней более 189 тысяч инфицированных коронавирусом. Скончались свыше 25 тысяч человек.