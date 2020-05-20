Bloomberg исправило статью о российских больницах после критики посольства РФ

Агентство Bloomberg снова опубликовало статью, где исказило данные об эпидемии коронавируса в России. Теперь в стране якобы не хватает больничных коек. Посольство РФ потребовало у СМИ опровержения, после чего издание внесло правки в материал.

Крупное американское издание поймали на откровенной лжи о тех мерах, которые российские власти предпринимают для борьбы с COVID-19. Об этом российские дипломаты заявили в Facebook.

Речь идет о статье Bloomberg, в которой приводилась статистика Всемирного банка о количестве койко-мест в России и странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. В графике, который показало агентство, указано, что таких коек в РФ 3,8 на тысячу населения, а в ОЭСР показатель якобы равняется 8,2. На сайте Всемирного банка размещена прямо противоположная информация.

Источник фото: Facebook

«Редакторы Bloomberg опустились до неприкрытого подлога и поменяли графики местами», — подчеркнули в посольстве. В диппредставительстве добавили, что автор статьи сделал из поддельных данных вывод о «недостаточном финансировании, незавершенности реформ, необеспеченности медикаментами и оборудованием». То есть фактически перечислил проблемы, характерные для стран ОЭСР.

«Мы требуем от Bloomberg опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам», — сказали в посольстве РФ. Ложь о России, обратили внимание дипломаты, «не способна победить пандемию коронавируса». А аудитория ведущих американских СМИ заслуживает «проверенной, а не сознательно искаженной информации».

После публикации Bloomberg поправило материал о числе больничных коек в российских больницах. В статье от 19 мая указано на внесенные 20 мая изменения. Ошибочные подписи в графике по данным за 2013 год теперь верные.

На прошлой неделе у Bloomberg вышла статья с оригинальным названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Материал озаглавили по-другому после возмущений со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.