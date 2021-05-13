Bloomberg: хакеры получили от Colonial Pipeline $5 млн

Трубопроводная компания Colonial Pipeline заплатила атаковавшим ее хакерам порядка пяти миллионов долларов. Предприятие перечислило сумму за восстановление своей компьютерной сети.

Деньги Colonial Pipeline перечислила в неотслеживаемой криптовалюте, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Солидный выкуп компания заплатила в течение нескольких часов после совершенной атаки. В пересчете на рубли сумма составила более 369 миллионов.

После получения денежных средств, указано в материале, хакеры предоставили Colonial Pipeline специальный инструмент для восстановления компьютерной сети. Его работа оказалась слишком медленной, поэтому предприятие прибегло к другим методам для возобновления работы.

Группа хакеров DarkSide, которая, как считают, устроила кибератаку на Colonial Pipeline, назвала четыре новые жертвы. Выкуп, уточнила газета «Известия», требуют у итальянской компании Valvitalia, французского вертолетного оператора Heli-Union, производителя строqматериалов из США Irving Materials и еще одной американской компании All American Asphalt.

Злоумышленники похитили адреса корпоративной электронной почты, внутренние документы, а также получили доступ к личным данным сотрудников.