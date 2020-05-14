Bloomberg: глава ВТО Роберту Азеведу хочет досрочно покинуть свой пост

Всемирная торговая организация может досрочно сменить генерального директора. Свой пост намерен покинуть Роберту Азеведу, занимающий должность с 2013 года.

Свои планы уйти в отставку 62-летний бразилец озвучил представителям стран-членов ВТО, сообщило агентство Bloomberg 14 мая со ссылкой на источники.

Если Азеведу действительно уйдет из организации, то это осложнит и без того непростую ситуацию в ВТО. Она уже долгое время противостоит нескольким системным кризисам.

Роберту Азеведу возглавил ВТО в 2013 году. В 2017-м начался его второй срок, который должен завершиться в 2021 году.

Временно заменить главу организации может один из его четырех заместителей. Сейчас с Роберту Азеведу работают Йонов Фредерик Ага из Нигерии, немец Карл Браунер, представитель США Алан Вульф и китаец И Сяочжунь.

Представитель ВТО отказался от комментариев. Официальных объяснений от Азеведо тоже не поступало.

В конце 2019 года Апелляционный орган Всемирной торговой организации практически прекратил свою работу. США не назначили новых членов, парализовав систему урегулирования споров в организации.

Тем не менее в начале апреля 2020-го ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией. Киев должен был привести тарифы на нитрат аммония из РФ в соответствие с антидемпинговыми правилами.