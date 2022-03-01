Bloomberg: ЕС согласовал отключение от SWIFT семи российских банков

Послы Евросоюза согласовали отключение от системы SWIFT семи российских банков, в число которых вошли ВТБ и «Открытие». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на перечень финансовых организаций.

По данным агентства, в список вошли банки, которые уже попали под санкции Евросоюза. В перечне оказались ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Авторы статьи отметили, что в списке нет Сбербанка и Газпромбанка. При этом послы ЕС могут еще внести свои корректировки.

Ранее международная межбанковская система SWIFT заявляла, что ждет получения юридических инструкций для отключения отдельных российских банков. Руководители Евросоюза объявили об отключении ряда финансовых организаций от SWIFT в конце февраля.

Против решения ЕС выступил Китай. Официальный представитель Министерства иностранных дел страны Ван Вэньбин подчеркнул, что власти КНР не поддерживают введение односторонних санкций, использование которых не прописано в международном праве.