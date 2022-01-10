Bloomberg: члены ЕС не поддержали новые санкции против России

Некоторые представители Европы не поддержали введение новых санкций против России. Они выразили опасения, что такое решение может негативно сказаться на их экономике. Об этом сообщил Bloomberg.

Страны Запада намеренны ввести новые ограничения против России в случае «вторжения» на Украину. Среди них — запрет доступа России к технологиям, а также исключение страны из глобальной системы финансовых платежей.

Однако не все члены ЕС выступили поддержали это решение. Они опасаются, что в ответ на ограничения Москва может значительно сократить объемы поставок газа, из-за чего энергетический кризис в альянсе усугубится, передали Nation News.