Bloomberg назвал основные черты президентства Путина

Согласно материалу агенства, российский лидер многое сделал на внешнеполическом направлении. Он укрепил связи с Китаем, присоединил Крым, с помощью войны в Сирии сделал Россию ключевым игроком на Ближнем Востоке.

При этом отмечается, что Путину удалось задать тонн прошедшему в Париже нормандскому саммиту, тогда как Ангела Меркель уже скоро должна будет сложить с себя полномочия, а Эммануэль Макрон занят усмирением протестов.

Bloomberg особенно отметил то, что путинской администрации удалось нарастить геополитическое влияние при скромном бюджете, в то время как США, по данным агенства, на оборону тратят в два раза больше денег, чем общие расходы российского бюджета.

«Путин объявил своего рода победу в негласной гонке вооружений России с США, презентовав первое в мире гиперзвуковое оружие, которое, по его словам, может поразить цели на всех континентах», — отмечает издание.

Недостатки президентства Путина Bloomberg сводит к внутренним вызовам страны — к проблеме сохранения модели «управляемой демократии» после окончания столь долгого срока и неэффективности принимаемых экономических решений. Тем не менее, издание указывает и на некоторые экономические успехи в условиях жестоких санкций, а также на самый «здоровый финансовый баланс в мире».