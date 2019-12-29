    29 декабря 2019, 21:39

    Bloomberg назвал основные черты президентства Путина

    Александра Каширина

    За два десятилетия пребывания Владимира Путина на посту президента Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, написало агенство Bloomberg.
    Bloomberg назвал основные черты президентства Путина

    Согласно материалу агенства, российский лидер многое сделал на внешнеполическом направлении. Он укрепил связи с Китаем, присоединил Крым, с помощью войны в Сирии сделал Россию ключевым игроком на Ближнем Востоке.

    При этом отмечается, что Путину удалось задать тонн прошедшему в Париже нормандскому саммиту, тогда как Ангела Меркель уже скоро должна будет сложить с себя полномочия, а Эммануэль Макрон занят усмирением протестов.

    Bloomberg особенно отметил то, что путинской администрации удалось нарастить геополитическое влияние при скромном бюджете, в то время как США, по данным агенства, на оборону тратят в два раза больше денег, чем общие расходы российского бюджета.

    «Путин объявил своего рода победу в негласной гонке вооружений России с США, презентовав первое в мире гиперзвуковое оружие, которое, по его словам, может поразить цели на всех континентах», — отмечает издание.

    Недостатки президентства Путина Bloomberg сводит к внутренним вызовам страны — к проблеме сохранения модели «управляемой демократии» после окончания столь долгого срока и неэффективности принимаемых экономических решений. Тем не менее, издание указывает и на некоторые экономические успехи в условиях жестоких санкций, а также на самый «здоровый финансовый баланс в мире».