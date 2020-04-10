Bloomberg: безработица в США достигнет максимального исторического уровня

По их прогнозам, Америка столкнется с самым высоким уровнем безработицы с 1940-х годов и достигнет 12,6% уже во втором квартале 2020 года. При этом процесс восстановления растянется на несколько лет. Об этом говорится в отчете нескольких десятков экономистов, опрошенных агентством. Кроме того, снизится и ВВП страны — по прогнозам специалистов, на 3,3%.

Ранее сообщалось, что за одну неделю число безработных в Штатах выросло на 6,6 миллиона человек. Это рекорд для страны. Но власти уверены, что ситуация может стабилизироваться благодаря принятому пакету помощи экономике на два триллиона долларов. По их прогнозам, запущенные меры поддержки начнут действовать в ближайшие две-три недели.

США — лидер по количеству заболеваний COVID-19 в мире. По официальным данным, в стране уже более 466 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли больше 16,6 тысячи человек.