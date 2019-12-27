Bloomberg анонсировал массовые сокращения персонала в банках

По итогам этого года о сокращении персонала объявили более 50 ведущих банков. Под увольнение попали 77 780 работников. Фактическая сумма, возможно, выше, потому что многие кредитные учреждения не раскрывают своих планов.

При этом сокращения оказались эффективны для работы самих банков. Так, Morgan Stanley после сокращения 1,5 тысячи работников вышел на положительный баланс, в отличие от большинства европейских учреждений. По словам главы финансового конгломерата Джеймса Гормана, под сокращение попали только 2% работников.

В наступающем году ситуация с европейскими банками останется такой же рискованной, так как регион сталкивается с международными торговыми войнами, а отрицательные процентные ставки влияют на получение дохода от кредитов. В итоге многие увольняют своих сотрудников, чтобы сэкономить.

Так, по данным агентства, до 2022 года Deutsche Bank AG планирует избавиться от 18 000 сотрудников. При этом в США ситуация противоположная: правительственные программы, действия ФРС и повышение ставок помогли кредитным учреждениям быстро восстановиться после начавшейся стагнации мировой экономики.