Однопартиец выступил за отставку Лиз Трасс с поста премьера Великобритании | 360°

Мир 03 октября 2022, 09:50 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Однопартиец выступил за отставку Лиз Трасс с поста премьера Великобритании Bloomberg: анонимный однопартиец Лиз Трасс собрался объявить ей вотум недоверия РИА «Новости»

Читать 360tv в

В правительстве Великобритании назрел бунт. Член партии консерваторов решил объявить своему однопартийцу, новому премьер-министру Лиз Трасс и ее команде вотум недоверия. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Британские политики недовольны решениями Лиз Трасс и канцлера казначейства Квази Квартенга в сфере экономики. Они решили снизить максимальную ставку подоходного налога, а это может привести к пагубным последствиям.

Реклама

Во-первых, снижение налоговых доходов придется восполнять за счет займов, а правительство увеличит госдолг из-за энергокризиса. Во-вторых, снизив налоговую ставку, оно отдаст приоритет самым богатым британцам. Миллионеры сэкономят десятки тысяч фунтов стерлингов, а люди со средним и ниже среднего доходом — нет.

Реклама

Председатель партии консерваторов Джейк Берри предупредил, что любого депутата-консерватора, который проголосует против снижения налогов, исключат из парламентской партии. Один из парламентариев заявил, что в этом случае Лиз Трасс удастся воплотить свою идею в жизнь.

«Другой депутат, попросивший не называть его имени, сказал, что они настолько обеспокоены подходом Трасс, что напишут письмо вельможе консерваторов Грэму Брэди, чтобы выразить недоверие ей как лидеру партии. Хотя Трасс освобождена от участия в конкурсе на год, депутат сказал, что есть надежда, что, если будет достаточно других депутатов, которые поступят так же, правило может быть изменено», — сообщил автор статьи.

Голосование по новому бюджету пройдет в палате общин через несколько месяцев, однако оппозиционная Лейбористская партия собирается ускорить этот процесс. По этой причине проект, а значит и снижение налоговой ставки, могут принять уже в ближайшее время.

0 0 0 0 0 0