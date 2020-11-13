Блокировку TikTok в США отложили

Министерство торговли США отложило запрет на TikTok. Указом президента Дональда Трампа американским компаниям запрещалось предоставлять услуги китайской соцсети.

Минторг объяснил свое решение постановлением окружного суда Филадельфии. В конце октября он ввел временный запрет на применение ограничений. Судья Венди Битлстоун заявила, что указ правительства «представляет угрозу для полноценного обмена информационными материалами».

Вероятно, администрация злоупотребила правами в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Об этом написал The Wall Street Journal. Американское правительство уже подало апелляционную жалобу на судебное решение. В министерстве отметили, что запрет на операции с TikTok не будет действителен, пока суд не примет новые решения по этому делу.

Китайская компания ByteDance Ltd., которой принадлежит TikTok, тоже оспаривает инициативу властей США. Они требуют корпорацию продать американскую часть соцсети Штатам.

Дональд Трамп в августе подписал указ, которым ограничил завершение потенциальной сделки по продаже американских операций TikTok 90 днями. Сроки истекли 12 ноября.