«Блокировку» патруля России в Сирии американцами объяснили полевым хулиганством

«Это обычное полевое хулиганство, но это и агония. Это означает, что американцы растеряны, они не знают, что делать в зонах своего военного присутствия, и это касается не только Сирии», — рассказал он.

По мнению Тарасова, подобные настроения американцев касаются еще Ирака и Афганистана.

Военные США на уровне командования заявляют о готовности вывести свои войска из Сирии, как только придет соответствующий приказ. Американцы проигрывают Ближний Восток, отметил политолог.

«Они культивировали фактор военной силы, образовали дипломатические пустоты, которые заполнить нечем. Отсюда — это хулиганство, которое происходит сейчас», — добавил Тарасов.

Американцы не участвуют в астанинском процессе, блокировали женевский процесс по сирийскому урегулированию. Они осознают, что скорее всего к концу года покинут этот регион.

«Так что в широком смысле этот инцидент — это агония, идеологические компоненты военного присутствия США в Сирии», — полагает политолог.

Ранее американская бронемашина M1235 MRAP съехала на обочину перед российскими военными в населенном пункте Абра. Тогда же из-под ее капота повалил пар, автомобиль забуксовал, после чего заглох. Российские военные продолжили ехать по маршруту.

Неудачная попытка американцев преградить путь российскому патрулю в Сирии попала на видео.