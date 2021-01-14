Блокировку аккаунта Трампа в Twitter глава соцсети назвал опасным прецедентом
Глава Twitter Джек Дорси опубликовал пост, в котором признался, что не чувствует радости из-за блокировки аккаунта Трампа.
Гордиться в ситуации нечем, добавил Дорси. К тому же блокировка конкретного аккаунта указывает на несостоятельность соцсети в плане налаживания здорового общения.
«Необходимость принимать эти действия разделяет общественный диалог. Они <…> создают прецедент, который я считаю опасным», — подчеркнул глава Twitter. Получается, пояснил он, что власть одного человека или отдельно взятой корпорации «стоит выше части глобального общественного обсуждения».
Трамп лишился своих аккаунтов в Twitter и Facebook, его страницу временно заморозил YouTube, а Snapchat решил заблокировать действующего президента США в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.