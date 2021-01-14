Блокировку аккаунта Трампа в Twitter глава соцсети назвал опасным прецедентом

Решение Twitter навсегда заблокировать аккаунт действующего президента США Дональда Трампа руководство социальной сети сочло правильным. Правда, сам прецедент назвали опасным.

Глава Twitter Джек Дорси опубликовал пост, в котором признался, что не чувствует радости из-за блокировки аккаунта Трампа.

Гордиться в ситуации нечем, добавил Дорси. К тому же блокировка конкретного аккаунта указывает на несостоятельность соцсети в плане налаживания здорового общения.

«Необходимость принимать эти действия разделяет общественный диалог. Они <…> создают прецедент, который я считаю опасным», — подчеркнул глава Twitter. Получается, пояснил он, что власть одного человека или отдельно взятой корпорации «стоит выше части глобального общественного обсуждения».

Трамп лишился своих аккаунтов в Twitter и Facebook, его страницу временно заморозил YouTube, а Snapchat решил заблокировать действующего президента США в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.