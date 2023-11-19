Мир 19 ноября 2023, 15:28 Блокировка бюджетных 60 млрд евро обернется для Германии тяжелыми последствиями — минфин Минфин ФРГ предупредил о тяжелых последствиях изъятия 60 млрд евро из бюджета Unsplash

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Судебная блокировка на перераспределение невостребованных кредитов размером в 60 миллиардов евро повлечет за собой Германии тяжелые последствия для экономики. Об этом изданию Bild заявил министр финансов страны Кристиан Линднер.

По его словам, в будущем изъятие крупной суммы принесет положительные результаты, но в краткосрочной перспективе это решение обернется большими проблемами.

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«В долгосрочной перспективе мы можем получить преимущества. Сейчас мы вынуждены модернизировать экономику с меньшими государственными субсидиями», — указал Линднер.

Министр отметил, что из-за блокировки средств государству не хватит финансирования для обновления экономики и инфраструктуры. Он добавил, что Германия проработает «новые концепции» в связи с этим.

В январе 2022 года правительство Германии задним числом изменило бюджет за 2021 год и перераспределило неизрасходованные 60 миллиардов евро кредитных средств. Эти деньги планировалось потратить на устранение последствий коронавирусной пандемии и финансирование «зеленых» проектов в сфере энергетики. Конституционный суд признал противоправными манипуляции с кредитными средствами.

Ранее Еврокомиссия спрогнозировала экономический спад в странах Европы. В Германии он составит 0,3%, в Швеции — 0,5%. Наибольший спад ЕК ожидает в Эстонии — он может достигнуть 2,6%.