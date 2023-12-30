Мир 30 декабря 2023, 13:20 «Блокбастер». Снег, град и дождь выпали в Саудовской Аравии Дожди, снег и град накрыли Саудовскую Аравию Unsplash

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Саудовскую Аравию накрыли дожди, снег и град. В Сети распространились кадры с затопленными и засыпанными снегом и градинами улицами.

По данным «Известий», сильнее всего пострадал город Бурайда, население которого составляет почти миллион человек. Улицы буквально превратились в реки, по которым плавают фрагменты льда. Многие жители не решились выходить на улицу. Автомобильное движение в городе практически застопорилось.

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«Когда град будет [размером] с апельсин, получится блокбастер», — невесело пошутил пользователь «ВКонтакте».

«Ужас», — вторил ему другой комментатор.

Ранее, 27 декабря, стало известно о мощном шторме с градом и ливнем в Австралии. Погибли не менее девяти человек. Одну из жительниц города Гимпи унесло в канализацию потоком воды. Мужчину в штате Виктория придавило деревом. Около Бакана при наводнении погибла женщина. Еще три человека стали жертвами крушения моторной яхты у Брисбана.