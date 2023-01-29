Мир 29 января 2023, 01:33 Блок НАТО готов к конфронтации с Россией — адмирал Бауэр Адмирал Бауэр: блок НАТО готов к прямой конфронтации с Россией РИА «Новости»

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Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией, заявил в интервью изданию RTP председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. По его мнению, Москва якобы хочет вернуть границы СССР. И Европа должна этого бояться.

Производство стран НАТО необходимо переориентировать на военную сферу, сделав перевооружение главным приоритетом, добавил Бауэр. Однако он констатировал, что военная инициатива больше не принадлежит альянсу.

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В Кремле неоднократно подчеркивали, что НАТО сознательно идет к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, расширение блока не принесет безопасности Европе. Однако альянс только наращивал вооружение в Восточной Европе.

Москва была открыта к диалогу с руководством НАТО, но переговоры должны идти с учетом интересов обеих сторон. Западные страны должны отказаться от русофобской политики и курса на милитаризацию. Но в НАТО не учли обеспокоенность российского руководства из-за активности альянса у западных границ России. При этом в альянсе до сих пор используют тезис о «сдерживании» России.