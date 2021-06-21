Блок Кочаряна не признал победу партии Пашиняна на выборах в Армении

Предвыборный блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна «Армения» не признал итоги внеочередных парламентских выборов. Победу на них одержала партия и. о. премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор».

Теперь блок Кочаряна собирается обращаться в Конституционный суд Армении. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее в блоке «Армения» назвали сомнительными результаты внеочередных парламентских выборов в стране. В заявлении на странице альянса в Facebook сторонники Кочаряна заявили, что итоги не внушают доверия, потому что «резко контрастируют с различными проявлениями общественной жизни за последние восемь месяцев, с результатами опросов общественного мнения и, наконец, со здравым смыслом».

Но самыми серьезными в блоке Кочаряна считают «тревожные сигналы», которые поступали с разных избирательных участков в день выборов. Это, по мнению альянса, говорит о скоординированной и заранее спланированной фальсификации выборов.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня. По последним данным ЦИК Армении, партия и. о. премьера страны Никола Пашиняна лидирует с 58% по итогам подсчета более половины голосов. Блок «Армения» Кочаряна набирает 18,79%.

Ранее итоги выборов прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что победа партии Пашиняна была убедительной.