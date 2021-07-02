Блок «Армения» оспорит в КС результаты парламентских выборов

Блок «Армения» бывшего президента республики Роберта Кочаряна направил прошение в Конституционный суд с требованием признать недействительными результаты прошедших внеочередных парламентских выборов. Об этом заявили в пресс-службе политической силы.

«Блок „Армения“ уже обратился в Конституционный суд. Представитель блока Арам Вардеванян в течение дня соберет пресс-конференцию, на которой представит детали обращения», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Итоги внеочередных парламентских выборов подвели в Армении 21 июня. Победу одержала партия и. о. премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор». Роберт Кочарян отказался признавать результаты голосования. Он заявил о необходимости тщательно изучить все нарушения.

Никол Пашинян весной этого года подал в отставку. Его примеру последовало и правительство Армении. Из-за этого были назначены внеочередные парламентские выборы.

Противники Пашиняна хотят добиться его ухода. Они обвиняют его в том, что он подписал невыгодное для Армении соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Конфликт в этом регионе обострился в сентябре 2020 года. Лидеры Армении, Азербайджана и России 9 ноября подписали соглашение, в котором говорилось о прекращении военных действий в зоне конфликта с 10 ноября 2020 года.