Блогеры сравнили цены «пасхальной корзины» Москвы и Киева

Блогеры портала Klymenko Time решили сравнить стоимость содержимого «пасхальной корзины» в Москве и Киеве. В нее вошли кулич, помидоры, яйца, домашняя колбаса, кагор, твердый сыр и сало. Для этого они побывали в столичном магазине сети «Перекресток» и в киевском супермаркете «Сельпо».

Свое исследование она опубликовали в YouTube. На него обратило внимание РИА «Новости». Блогеры выяснили, что 570 граммов помидоров в Киеве обойдутся в 41 гривну (109 рублей). В Москве 600 граммов томатов стоят 230 рублей.

Килограмм фермерского сала в украинском магазине стоит 119 гривен (323 рубля), за 250 граммов белорусского сала в России надо заплатить 261 рубль.

Киевская домашняя колбаса куском в 900 граммов стоит 46 гривен (393 рубля), в Москве магазинный продукт стоит 509 рублей за 300 граммов.

Десяток яиц обошелся в Москве в 104 рубля, в Киеве — 42 гривны (113 рублей). На Украине за кусок сыра массой чуть менее 0,5 кг отдали 87 гривен (234 рубля), в России за 550 граммов — 275 рублей.

Пасхальный кулич в Киеве купили за 65 гривен (175 рублей), в Москве — за 150 рублей. Кагор в украинском супермаркете обошелся в 80 гривен (215 рублей) за 750 миллилитров, в России — 650 рублей. Но блогер отметил, что на полке было вино этой марки и за 270 рублей.

В итоге стоимость «пасхальной корзины» на Украине составила 760 гривен (1808 рублей) вместе с традиционной корзинкой. В России — 2070 рублей без корзинки.

За первый квартал года в Подмосковье произвели свыше 35 миллионов куриных яиц. В прошлом году на всех категориях хозяйств региона произвели около 140 миллионов куриных яиц.