Блогерше оставили ужасающее послание перед домом

Кто-то написал на ее мусорном баке «1F». Женщина сняла это на видео и спросила, что это означает.

Пользователи рассказали, что за ней может кто-то следить. «1F», по их словам, означает, что в этом доме живет одинокая женщина. Такие послания оставляют друг друга преступники во время поисков жертвы.

«Они сообщают тем, кто будет тебя грабить или делать что-то другое в этом духе, что ты живешь одна», — написали в комментариях.

Женщина была в ужасе и пошла в полицию, но там ей ничем не помогли. Позже она написала, что с ней все в порядке, и она осталась ночевать у мамы. Теперь блогерша думает, стоит ли ей возвращаться домой или пока нет.

Ранее жена рэпера Джигана Оксана Самойлова решила наказать блогеров, которые активно ругают ее новый косметический бренд Sammy Beauty. Об этом на своем YouTube-канале рассказала блогер Катя Конасова.

В одном из видео блогер рассказала, что косметика Самойловой подозрительно похожа на бренд Кайли Дженнер и Mixit. По ее словам, жена рэпера активно это скрывает, но составы и документы все равно не спрятать.

По словам девушки, она, как и ряд других блогеров, получили претензии от представителей марки. Из письма следует, что в одном из роликов была озвучена недостоверная информация о документации, производстве и продукции Sammy Beauty. В результате сотрудники бренда потребовали от нее удалить разоблачающие ролики и опубликовать опровержение и пригрозили судебным разбирательством.