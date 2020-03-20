Блогерша спасла тонущую собаку из бассейна. Но хейтеров было не остановить

Девушка снимала танец для своего блога, когда заметила, что одна из ее собак начала тонуть в бассейне. Хозяйка разулась и кинулась спасать хвостатого. Все живы и здоровы, но оставленные у воды кроссовки не остались незамеченными. Хейтеры начали писать, что прыгать воду нужно было в обуви.

Вместе с танцем для TikTok на видео попало и само спасение пса. Блогерша из Аризоны с ником Cadence снимала ролик 15 марта., пишет Daily Dot. Она разместила камеру перед бассейном и начала радостно танцевать под песню Gonna Get This. В это время на заднем фоне бегали несколько собак. Питомец по кличке MJ прыгнул в воду, но плыть не смог и начал тонуть.

Тиктокерша увидела, что пес попал в беду, сняла белые кроссовки и прыгнула в воду. Она очень быстро достала собаку и вылезла вместе с ней из бассейна.

Видео набрало более двух миллионов лайков и более 12,8 тысячи комментариев. Несмотря на то, что поступок действительно хороший и песика удалось вовремя спасти, на девушку накинулись критики. Многим не понравилось, что девушка не кинулась в воду прямо в кроссовках.

«Она больше заботится о своем телефоне и обуви, чем о жизни своих собак», — негодовал один из подписчиков.

«Телефон и обувь важнее жизни твоей собаки??? Ничего себе…» — поддержал другой комментатор.

Но были и те, кто похвалил блогершу за спасение любимца и назвал героем. «Это была молниеносная реакция, а что бы вы сделали? Все люди ведут себя по-разному — она действовала так. И они еще судят ее за это, о боже», — написал пользователь.