Блогерша объелась суши на акции в ресторане и попала в больницу

Калифорнийская TikTok-блогерша Даниэла Шапиро воспользовалась акцией японского ресторана съесть за один раз сколько угодно еды за 50 долларов. Все закончилось госпитализацией и серьезными проблемами с желудком. Видео пиршества и последствий девушка опубликовала на своей странице в социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, что девушка находится в больнице. В подписи к видео она сообщила, что попала в больницу после того, как у нее начались сильные боли в желудке.

По данным издания Daily Mail, Даниэле врачи поставили диагноз «гастроэзофагеальный рефлюкс». Это процесс, когда в желудок выбрасывает в пищевод большое количество накопившейся кислоты. В результате ткани воспаляются и начинается сильная боль.

Девушка объяснила, что очень любит суши и японскую кухню, но рестораны посещает один раз в пару месяцев. В тот вечер с лучшей подругой она попала на акцию, где клиентам разрешили съесть сколько угодно еды за 50 долларов.

«Мы хотели убедиться, что заплаченные нами деньги стоят того, чтобы поесть вдоволь. Ужин длился около двух часов с перерывами», — рассказала блогерша. Она отметила, что ее подругу пришлось вытаскивать из ресторана. А после они еще полчаса сидели в машине, потому что не могли двигаться.

«Утром я проснулась от сильной боли в животе и груди. Было сложно дышать», — рассказала девушка. Родные привезли ее в больницу, где врачи после обследования поставили ей диагноз «гастроэзофагеальный рефлюкс». Ей прописали много лекарств, чтобы наладить работу желудка.

Признаками этого заболевания являются вздутие живота, тошнота, сильная изжога и боль в горле. Некоторые симптомы можно перепутать с сердечным приступом из-за сильной боли в груди. Болезнь не смертельна, но может привести к язве желудка.

К этому состоянию приводят переедание, недостаток двигательной активности, употребление продуктов с высокой кислотностью.

Даниэла покинула больницу спустя несколько часов, но симптомы ушли спустя только несколько дней после постоянного употребления лекарств. Негативный опыт не заставил ее отказаться от употребления суши. Девушка призналась, что намерена снова есть любимую еду, но в меру.