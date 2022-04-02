Блогерша из фейкового видео о роддоме в Мариуполе рассказала, как оказалась на фото

После обстрела роддома в Мариуполе в Сети появилось множество фейковых фото и видео. Блогер Марианна рассказала, как делали скандальные снимки и что на самом деле происходило в городе.

Видеозапись интервью с девушкой опубликовал в своем Telegram-канале бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

Ночь перед обстрелом

Марианна оказалась в третьем роддоме, поскольку «больше идти было некуда». Рожениц из других двух роддомов переселили в оставшийся и единственный. Мужья беременных оставались жить в подвале, а на улице была полевая кухня.

«Военные ничем не помогали, пришли однажды и спросили: „Дайте еды“, а им говорят: „Ну какой же еды, это все для беременных“. Они: „Мы пять дней ничего не ели“. И забрали нашу еду, мол, приготовим себе еще», — рассказала девушка.

В день обстрела роддома, подчеркнула Марианна, никто из находившихся в здании ничего не слышал.

«Никаких выстрелов не было, мы спокойно спали ночью», — сказала она.

Грохот снарядов раздался 9 марта. Марианна успела накинуть на себя одеяло. Лицо ей частично посекло осколками. После второго взрыва людей из роддома эвакуировали в подвал.

«Мы потом начали обсуждать, был ли авианалет. Сказали, что его не было. Подтвердилось наше мнение, что мы не слышали, они тоже не слышали», — добавила девушка.

Как появились фото

В подвали люди сидели буквально 5-10 минут. После этого пришли военные и сказали, что готовы всех вывести. Марианна выходила последняя — раны у нее были несерьезные. Увидела военного в каске: в руках у него было «что-то такое пушистое». Девушка поняла, что идет съемка, и попросила прекратить. Мужчина отошел, но снова появился на выходе из роддома. Снимать он перестал только после второй просьбы.

О снимке на кушетке Марианна узнала, оказавшись в безопасности. В кадре, заявила блогер, была не она.

«Меня не переодевали, не гримировали. Они (журналисты — прим. ред.) были [на месте], я так полагаю, сразу», — уточнила девушка.

Уже в другой больнице к Марианне пришли те же самые люди, которых она видела у роддома, и задавали вопросы о случившемся. Получив возможность зайти в интернет, девушка начала искать свое интервью. Материалов о том, что произошло в Мариуполе, она нигде не нашла.