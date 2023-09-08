Мир 08 сентября 2023, 22:48 Блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна освободили в Армении СК Армении сообщил об освобождении блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна unsplash.com

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Блогер Микаэл Бадалян и журналист «Sputnik Армения» Ашот Геворкян, которых задержали в городе Горис, освобождены из-под стражи. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

По версии СК, один из подозреваемых положил в багажник автомобиля Геворкяна пакет с оружием, не сообщив ему об этом. До этого в машине представителя СМИ находился Бадалян. Решением следствия блогер и журналист освобождены, отметили в ведомстве.

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Провокация с задержанием обозревателя «Sputnik Армения» и блогера направлена на омрачение связей между Россией и Арменией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Бадаляна и Геворкяна задержали 7 сентября в рамках уголовного дела о незаконном обороте огнестрельного оружия. Посольство РФ в Армении следит за развитием событий.