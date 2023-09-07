Мир 07 сентября 2023, 20:26 Блогера Бадаляна и обозревателя «Sputnik Армения» Геворкяна задержали в Горисе СК Армении подтвердил задержание блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна Freepik

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Блогера Мика Бадаляна и обозревателя издания «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна задержали в рамках уголовного дела. Об этом сообщил RT со ссылкой на Следственный комитет страны.

В ведомстве рассказали, что мужчин задержали в городе Горис 6 и 7 сентября вместе с еще пятью людьми. Речь идет о статье о незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

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«Сформирована следственная группа. На данный момент проводятся следственные и производственные действия», — сообщил представитель ведомства Гор Абрамян.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бадалян и Геворкян пропали. Глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале сообщил, что Бадаляна похитили мужчины в масках у одной из гостиниц в Горисе. Он также напомнил, что блогера уже задерживали, он даже был осужден. Обвинения против него часто называют политическими.