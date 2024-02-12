Мир 12 февраля 2024, 13:45 Блогер слил в Сеть фото привезенных в США на ремонт поврежденных HIMARS Фото поврежденных в боях HIMARS, привезенных на ремонт в США, появились в Сети Attila Husejnow / Global Look Press

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Фото поврежденных в боевых действиях американских реактивных систем залпового огня HIMARS, отправленных на ремонт в Соединенные Штаты, появились в соцсети X. Кадры выложил в своем аккаунте пользователь Keystone Intel.

По его словам, снимки HIMARS лежали у него и ранее. Но теперь появились и другие фото, и видео.

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«Так что теперь я чувствую себя более комфортно, размещая их», — пояснил пользователь, не уточнив, откуда именно получил такие материалы.

На фото, которые выложил блогер, можно видеть отверстия, помеченные на корпусе техники. В США установки РСЗО доставил тяжелый транспортный самолет Ан-124.

В Минобороны регулярно сообщают об уничтожении поставленной ВСУ западной техники, в том числе и реактивных систем залпового огня HIMARS.

В минувшую субботу, 10 февраля, ведомство заявило об уничтожении такой боевой машины на Херсонском направлении. Помимо этого, противник лишился более 245 военнослужащих, 25 автомобилей, семи лодок, а также шести орудий полевой артиллерии.