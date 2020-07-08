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    08 июля 2020, 11:52

    Блогер Шарий рассказал, как офис Зеленского заказал его убийство

    Мария Шагиахметова

    Анатолий Шарий в новом видео на своем канале на YouTube рассказал, что офис президента Украины заказал его убийство. Об этом сообщает «Царьград».
    Блогер Шарий рассказал, как офис Зеленского заказал его убийство

    В ролике журналист утверждает, что СБУ планировала его убийство. Блогер также рассказал детали плана. По словам Шария, его убийство должны были повесить на преступника, который объявлен Киевом в розыск. Таким образом СБУ собиралась отвести внимание от истинных исполнителей преступления.

    Шарий показал заявление, попавшее в руки испанских полицейских. Его написал Александр Золотухин, который рассказал, что получил заказ на политическое убийство Шария. По его словам, заказ пришел от людей, которые имеют отношение к офису президента Зеленского.

    Ссылаясь на сведения от блогера, автор Telegram-канала «Разведчик» предполагает, что о заказе стало известно из-за провальных действий СБУ.

    «Простыми словами: по линии Баканова произошел казус исполнителя и засветился связной», — говорится в сообщении канала.

    Также канал отметил, что в видео Шарий описывает факты, которые «содержат признаки преступления по статье „Покушение на убийство“».

    «Подобное недопустимо, это не просто провал, а яркий пример дискредитации СБУ под руководством Баканова», — отмечает автор канала.

    Таким образом, заказчиком убийства блогера называют заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, а исполнителем — главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.