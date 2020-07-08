Блогер Шарий рассказал, как офис Зеленского заказал его убийство

В ролике журналист утверждает, что СБУ планировала его убийство. Блогер также рассказал детали плана. По словам Шария, его убийство должны были повесить на преступника, который объявлен Киевом в розыск. Таким образом СБУ собиралась отвести внимание от истинных исполнителей преступления.

Шарий показал заявление, попавшее в руки испанских полицейских. Его написал Александр Золотухин, который рассказал, что получил заказ на политическое убийство Шария. По его словам, заказ пришел от людей, которые имеют отношение к офису президента Зеленского.

Ссылаясь на сведения от блогера, автор Telegram-канала «Разведчик» предполагает, что о заказе стало известно из-за провальных действий СБУ.

«Простыми словами: по линии Баканова произошел казус исполнителя и засветился связной», — говорится в сообщении канала.

Также канал отметил, что в видео Шарий описывает факты, которые «содержат признаки преступления по статье „Покушение на убийство“».

«Подобное недопустимо, это не просто провал, а яркий пример дискредитации СБУ под руководством Баканова», — отмечает автор канала.

Таким образом, заказчиком убийства блогера называют заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, а исполнителем — главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.