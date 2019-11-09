Блогер опубликовал снимки резиновой утки в Освенциме и вызвал гнев подписчиков

У блогера всего 54 публикации на странице и чуть менее двух тысяч подписчиков. Возможно, их было бы больше, если бы фотография утки на дорожке, ведущей к Освенциму. Игрушка на фоне Букингемского дворца и Везувия были приняты пользователями позитивно, но второй план, на котором печально известные «Врат смерти» концентрационного лагеря, им не понравился.

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Travel-блогер, который заявляет, что «жизнь должна быть желтой», под фото оставил серьезный пост.

«Это был крупнейший центр уничтожения в истории нацизма, куда, по оценкам, было отправлено около 1 300 000 человек, из которых 1 100 000 умерли, подавляющее большинство из них евреи. Освенцим II (Биркенау), лагерь уничтожения, в котором погибло большинство узников», — написал @atuk.apil.

Снимок перепостили сотрудники мемориала. Под постом тут же появились сотни яростных комментариев. Его назвали «черствым», а сам оригинальный пост «крайне неуважительным». В результате блогер вынужден был извиниться перед всеми, кого он оскорбил, и удалить фотографию из своего аккаунта.