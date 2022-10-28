Блогер Манукян заявил, что США продвигают собственную ядерную доктрину через обвинения России | 360°

Мир 28 октября 2022, 15:45 Блогер Манукян заявил, что США продвигают собственную ядерную доктрину через обвинения России

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Блогер Вадим Манукян в беседе с РИА ФАН заявил, что Соединенные Штаты, высказывая обвинения в адрес России по поводу ядерного оружия, пытаются продвигать собственную военно-ядерную доктрину.

Манукян считает, что Россия может применить ядерное оружие только в качестве ответной меры, но США, по его словам, имеют другие намерения.

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«Их доктрина носит наступательный характер. Поэтому они, вероятно, пытаются найти лазейки для того, чтобы продвигать собственную доктрину в отношении ядерного оружия», — сказал блогер.

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