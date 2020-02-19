Блогер из Кувейта придумал способ лечения коронавируса

О созданном методе блогер рассказала в соцсети Snapchat.

«Я нахожусь перед посольством Китая, пришла, чтобы предоставить записи о способах лечения коронавируса», — подчеркнула аль-Матири.

Перед походом к посольству девушка опубликовала видеозапись на YouTubе. В ней блогер назвала сумму, которую хочет получить в обмен на «найденный ею способ лечения коронавируса». Ее действия — реакция на заявление гонконгского актера Джеки Чана.

Ранее Джеки Чан пообещал заплатить тому, кто разработает препарат от коронавируса. Автор спасительной вакцины получит миллион юаней.