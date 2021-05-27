Блогер из Индии отправил пса в полет на шариках с гелием

Популярного видеоблогера из Индии Гаурава Шарму арестовали по обвинению в жестоком обращении с животными. Он опубликовал ролик, как привязал к своему псу воздушные шары с гелием и отправил в свободный полет. Об этом сообщило издание News Bharati.

На опубликованных кадрах видно, как связка воздушных шаров поднимает шпица до второго этажа жилого дома. Зрители и сам блогер смеются и аплодируют. На следующих кадрах пса отправляют еще в несколько полетов.

Ролик вызвал возмущение у организации по защите прав животных. После начавшегося скандала Шарма удалил ролик из Сети и опубликовал видео с извинениями.

Он пояснил, что признает свою ошибку, но никакой опасности для питомца не было, так как соблюдались все меры безопасности.

«Я люблю своего пса, как ребенка. На меня повлияло чужое видео, которое я хотел повторить. Я прошу прощения у всех, кого задел мой контент», — заявил он.

Но простыми извинениями видеоблогер не отделался. Ему предъявили обвинение в жестоком обращении с животным. Заместитель комиссара полиции Южного Дели Атул Такур заявил, что в данный момент Шарма задержан за создание рисков для жизни пса во время съемки.