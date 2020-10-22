Блогер «Гоблин» объяснил, как выборы повлияют на отношение США к РФ

Российский писатель и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков объяснил, как президентские выборы в США повлияют на отношение Штатов к России.

По его мнению, ничего хорошего после смены американской власти ждать не следует. Пучков пояснил, что появление нового лидера не повлияет на внешнюю политику страны, пишет ИА Nation News.

«Так и будут продолжать свою деятельность по организации цветных революций вокруг России», — подчеркнул писатель.

Блогер отметил, что американская сторона продолжит «подкармливать ручную оппозицию» внутри нашей страны. Как он считает, России удастся справляться с этим лишь становясь сильнее США во всех сферах.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября нынешнего года. В числе главных претендентов на пост лидера страны действующий глава Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

Ранее президент США заявил, что его конкурент Байден подкуплен китайцами. Он подчеркнул, что кандидат от Демократической партии «позволил Китаю обокрасть страну». Помимо прочего, Трамп обвинил Пекин в том, что американцы вынуждены носить медицинские маски.